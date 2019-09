O sétimo local a receber as intervenções do maior contrato de manutenção do mobiliário de praças e parques de Porto Alegre é a Praça Darcy Azambuja, no bairro Partenon. Nesta quinta-feira (19), a partir das 8h30min, o prefeito da cidade Nelson Marchezan Júnior acompanha o andamento das ações de revitalização na rua Dr. Fernando Ortiz Schneider.

