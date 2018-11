A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre, por meio da Divisão de Espaços Verdes, realizou nesta quinta-feira, 15, e fará também no domingo, 18, podas de manutenção, levantamento de copas e supressão de árvores da Praça Dom Feliciano, no Centro Histórico. Serão feitas podas em diversas árvores e a remoção de duas tipuanas com risco de queda.

