Praça Dom Feliciano receberá serviços de arborização

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realiza nesta quinta-feira (15), e no domingo (18), podas de manutenção, levantamento de copas e supressão de árvores da Praça Dom Feliciano. Para as ações existe previsão de bloqueio total na Praça Dom Feliciano, esquina com rua dos Andradas, o que deslocará os ônibus das linhas 637 e 608 para o terminal do T9, em outro ponto da praça.

