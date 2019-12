Porto Alegre Praça na Zona Norte da Capital é revitalizada

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Marchezan esteve no local. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Marchezan esteve no local. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A Praça Antônio Cândido Menezes, no bairro Sarandi, foi revitalizada e devolvida à população nesta quinta-feira (26), com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior. A área de lazer, localizada na rua Francisco Pinto da Fontoura, recebeu obras de manutenção do passeio, instalação de novos equipamentos de ginástica, telas para quadras esportivas, pintura, lixeiras e brinquedos.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destacou que as melhorias em Porto Alegre serão para toda a cidade. “Fizemos o que precisávamos fazer na gestão da cidade para termos cada vez mais momentos como este em que as pessoas percebem as melhorias no entorno delas. A partir de agora estas melhorias serão realizadas de forma gradual e ininterruptas”, diz.

A obra custou R$ 140 mil e foi realizada pela empresa Ecsam, responsável por revitalizar cerca de 600 praças e parques da cidade. No momento há sete praças e um parque, a Redenção, com trabalhos de revitalização. Já foram entregues a Morro da Cruz, da Alfândega e da Amizade.

Também participaram do evento o vereador Wambert di Lorenzo; adjunta de Serviços Urbanos, Luciane Freitas; diretor de manutenção e operações, Christian Leman; coordenadora de conservação e manutenção, Aristela Venturini; diretora da escola educação infantil, Rosemara Lopes; gestor do Crip Norte,Ticiano Barreto e conselheira do OP Norte, Gabriela Monteiro.

