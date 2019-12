Porto Alegre Praça Parque Ararigboia recebe revitalização

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Com área em torno de 13 mil metros², custo da obra foi de R$ 210 mil. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Praça Parque Ararigboia, localizada no bairro Petrópolis, foi revitalizada e entregue nesta sexta-feira (27). O playground foi ampliado, o passeio recebeu manutenção, as telas da quadra e do campo de esportes foram substituídas, além da pintura de arquibancadas e da quadra poliesportiva, reconstrução do muro de contenção e manutenção da quadra de areia.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou o local. “Graças às reformas apoiadas pelos vereadores, mudamos a distribuição do dinheiro público para atender as pessoas de todos os bairros e não apenas alguns privilegiados. Muitas outras melhorias serão percebidas nos próximos meses e anos”, explicou o prefeito.

O Parque Ararigboia é uma das unidades recreativas que compõe a DIRESP (Diretoria-Geral de Esportes, Recreação e Lazer). No local, são oferecidas gratuitamente diversas modalidades de atividades físicas, esportivas e recreativas para todas as faixas etárias. Cerca de duas mil pessoas são beneficiadas com a programação.

“Reconheço o papel que tem o esporte na vida da nossa cidade. Hoje estamos em um dos ícones do futebol de várzea de Porto Alegre, o campo do Ararigboia, que foi totalmente renovado dentro do grande programa da prefeitura para revitalização de parques e praças. É uma entrega importante não só para a comunidade, mas para toda a cidade”, concluiu o secretário de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

Com área em torno de 13 mil metros², o custo da obra ficou em R$ 210 mil. A responsável pela revitalização foi a empresa Ecsam, contratada para a manutenção de diversas praças ao longo de um ano. Outras seis praças e um parque (Redenção) estão sendo revitalizados. Quatro já foram entregues: Praça da Alfândega, Praça Cândido de Menezes, Praça Morro da Cruz e Praça da Amizade.

