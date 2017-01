Reabre ao pÃºblico a praia das Pombas, no parque ItapuÃ£

A Praia das Pombas no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, será reaberta neste sábado para visitação pública nos finais de semana. O local tem capacidade para 350 pessoas. Já o acesso às outras duas praias do parque – de Fora e da Pedreira – ainda aguarda liberação.

Em um mutirão com a prefeitura de Viamão, Bombeiros Civis comunidade, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente providenciou a recolocação de placas, manutenção e limpeza dos quiosques e churrasqueiras, manutenção e limpeza de banheiros e acessos, além da poda de árvores e roçadas.

O parque esteve fechado nos últimos nove meses devido ao descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa terceirizada para manutenção e limpeza, culminando na rescisão contratual. As demais atividades realizadas na unidade de conservação, como fiscalização, manejo, licenciamento, pesquisa, reuniões do conselho do parque, aulas de campo de universidades e educação ambiental seguiram ocorrendo normalmente.

Ingressos

A venda de ingressos seguirá ocorrendo normalmente na sede do parque, aos sábados e domingos, se restarem vagas após a venda antecipada. O valor do ingresso para visitar o Parque Estadual de Itapuã que hoje é de 6,77 reais.

A novidade é a possibilidade de compra antecipada, na sede da Secretaria, em Porto Alegre: avenida Borges de Medeiros, 261 (Ed. União), 1º andar, sempre às quartas-feiras, das 9 às 12h. Nesta semana, a venda ocorrerá excepcionalmente nesta sexta-feira das 9 às 12h e das 14 às 17h. Crianças até nove anos são isentas do pagamento.

A visitação voltada à educação ambiental é realizada mediante agendamento pelas escolas ou grupos que realizam trilhas guiadas, pelos técnicos ou sob orientação de condutores locais.

