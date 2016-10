Praia de Belas adere à campanha Outubro Rosa, de alerta para a prevenção do câncer de mama

O mês internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama chegou e, com isso, o Praia de Belas irá promover uma campanha especial, chamando atenção para o movimento. A partir de 1º de outubro, a fachada do shopping será iluminada de rosa e o mall apresentará paisagismo e cartazes voltados para a campanha.

“Estamos muito felizes por poder participar mais uma vez do Outubro Rosa, um projeto especial, que luta por uma causa tão nobre. Com as ativações, queremos engajar nossas clientes e incentivá-las a realizarem o exame de mamografia, afirma Aline Zarouk, diretora de marketing da Iguatemi Empresa de Shopping Centers (IESC), empreendedora e administradora do Praia de Belas Shopping.

A campanha dá continuidade ao apoio da Companhia a causas sociais e permanecerá durante todo o mês de outubro.

Comentários