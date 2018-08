Praia de Belas Shopping promove o 1º Festival Gastronômico

O Praia de Belas Shopping realiza, nos dias 1º e 2 de setembro, a primeira edição do Festival Gastronômico. O evento reúne o melhor da gastronomia da região em uma feira com pratos de até R$ 20,00.

No cardápio, opções multiculturais com receitas desenvolvidas exclusivamente para o evento, além de vinhos, drinks e bebidas artesanais e, para adoçar a experiência, doces com preços atrativos. Além da variedade gastronômica, o evento contará com a presença do chef Lucas Corazza, confeiteiro e um dos jurados do programa “Que Seja Doce”, exibido pelo canal GNT.

Os visitantes poderão conferir cardápios variados dos mais renomados restaurantes, que são: Alecrim e Alfazema, Bazkaria Pizzaria, Brava Gastrobar, Chef Lucas Corazza, Farelo Padaria, O Xiss, Pueblo, Restaurante Galangal, Restaurante Zero Sen, Usina de Massas, Vermelho Burger & Steaks, Valkiria Café e Bar, além do restaurante paulistano Modi Gastronomia. No cardápio, opções para todos os gostos, desde vegetais assados, carne de panela, temakis e sanduiche artesanais até brownies especiais, Nachos Xis e muito mais.

O festival conta ainda com apresentações musicais ao vivo nos dois dias, com bandas tocando sucessos do Blues e do Jazz. As crianças também terão um espaço dedicado a elas, onde ocorrerá oficina de pintura.

“A ideia é termos um grande ponto de encontro para a família e os amigos, repleto de boa comida, música ao vivo e diversão para as crianças, além de oferecer um cardápio multicultural”, comenta Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Shopping.

Mais informações e cardápio no site: https://iguatemi.com.br/praiadebelas/eventos/festival-gastronomico

