Praia de Belas Shopping realiza primeira edição da Feira Regional

O Praia de Belas Shopping preparou mais uma novidade exclusiva para seus clientes. De 18 a 20 de outubro, o shopping realiza a primeira edição da Feira Regional Praia de Belas O evento trará para o shopping produtos como cucas, queijos, azeites, entre outros, numa curadoria cheia de charme e estilo, com marcas e produtores locais e regionais.

“Cada vez mais as pessoas trazem o artesanal para sua rotina. E isso tem a ver com uma preocupação em buscar produtos diferenciados e únicos, além de estimular o produtor local. O Praia de Belas quer estar junto também neste momento, trazendo mais uma opção para nossos consumidores”, fala Ângela Sosa, gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

Nomes como Cuca Haus, Borges Queijos Artesanais, Azeites Olivas, Pãozeiro Pães Artesanais, Banca 43 e Trutteria, irão participar do evento, além da Cameron que levará livros de culinária para o local. A Feira Regional Praia de Belas estará localizada no 2° piso, em frente à Arezzo, e irá funcionar sexta e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 20h.