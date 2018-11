Praia de Belas Shopping terá Natal inspirado na família

O fim do ano está chegando e os shoppings da rede Iguatemi se preparam para a chegada do Natal. Para celebrar a época mais lúdica do ano, o Praia de Belas Shopping contará com uma decoração inspirada na magia do Natal e atividades especiais durante o período. O shopping terá diversas oficinas infantis ao longo da programação, como oficinas de cartinha ao Papai Noel e de paper toy. O espaço fica localizado junto à decoração de Natal.

A grande novidade do ano fica por conta do passeio virtual, instalado ao lado da cadeira do Papai Noel haverá um trenó de realidade virtual, que permitirá aos clientes sentar e viajar com o bom velhinho virtualmente, por aproximadamente 3 minutos. A magia do Natal ganha reforço com a decoração. Uma árvore com 10 metros de altura, um Papai Noel inflável com mais de 6 metros de altura e brinquedos tradicionais completam a experiência em família.

“Pensamos nessas ações como uma forma de todos os clientes – adultos e crianças – poderem sentir e vivenciar a magia e alegria que o Natal traz. Acreditamos que o que faz a diferença no relacionamento é a atenção aos detalhes e a promoção de experiências que encantam e ficam marcadas na memória”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

O mix de lojas completo, somado às ativações do período, permite que os clientes comprem seus presentes e aproveitem a vida em um único lugar.

O shopping promove ainda uma ação social com a instalação do poço dos desejos. A ideia é engajar os clientes a abraçarem o espírito natalino, que podem doar suas moedas e fazer seus pedidos ao Papai Noel por uma boa causa. Todo o valor arrecadado será doado para a instituição Pão dos Pobres.

Neste ano haverá a Parada de Natal, nos dias 24 e 25 de dezembro, a partir das 14h com diversas apresentações, desfile de personagens, coral, brincadeiras, fotos para a impressão e muita diversão.

A temporada se inicia com o lançamento da decoração, que acontecerá no dia 16 de novembro, às 10h.

Para mais informações, acesse o site https://iguatemi.com.br/praiadebelas

Deixe seu comentário: