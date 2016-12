Praia de Belas traz â€˜Adrenalina Kartâ€™ para o estacionamento do shopping

Mais uma atração especial para os amantes de esportes competitivos chega ao Praia de Belas. Desde esta quinta-feira (15), o shopping sedia o ‘Adrenalina Kart’, pista de kart indoor que garante momentos de muita diversão para famílias e, ao mesmo tempo, permite testar as habilidades dos competidores na direção.

Instalado no 9º andar do edifício-garagem (deck parking, com entrada pela rua Marcílio Dias), o ‘Adrenalina Kart’ conta com dois tipos de baterias: uma de 10 minutos, onde o piloto tem a opção de participar de forma livre sem a necessidade de competir, e a bateria de 20 minutos, com foco em competição e com a participação simultânea de até 12 pessoas na pista. O circuito de 10 minutos funciona de segunda a quinta-feira, das 10h às 18h, com ingresso a R$ 30,00 por pessoa. Já a bateria de 20 minutos, de segunda a quinta-feira, opera sempre das 14h às 22h, com preço individual de R$ 45,00. Nas sextas, sábados e domingos, o ingresso é de R$ 50,00, das 10h às 22h, com baterias de 20 minutos. Para entrar na pista é preciso ter mais de 1,24 metro de altura. As crianças podem brincar em karts de potência reduzida.

O ‘Adrenalina Kart’ surgiu em 1998 e hoje possui pistas em diversos estados. Com a maioria das operações realizadas em estacionamentos de shoppings de grande fluxo, o evento é uma referência no ramo de karts indoor, proporcionando segurança e diversão sem limites para os pilotos. A prática do kartismo é considerada uma das melhores formas de descontração e lazer para os aficionados por velocidade e, mesmo para quem nunca pilotou, é uma ótima oportunidade para relaxar e testar as habilidades na direção.

Serviço

O que: Adrenalina Kart

Quando: a partir de 15 de dezembro

Onde: 9º andar do edifício-garagem do Praia de Belas (entrada pela rua Marcílio Dias)

Preços: R$ 30,00 na bateria de 10 minutos (de segunda a quinta-feira, das 10 às 18h); R$ 45,00 na bateria de 20 minutos (de segunda a quinta-feira, das 14h às 22h) e R$ 50,00 na bateria de 20 minutos (sextas, sábados e domingos, das 10h às 22h).

Comentários