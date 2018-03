A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre divulgou nesta quinta-feira (15) os dados do relatório de balneabilidade para as praias do Lami e de Belém Novo, válidos para este final de semana, dias 17 e 18. Todos os seis pontos permanecem próprios para o banho, segundo análises do Dmae.

