Praias próprias para banho

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade divulgou os dados do relatório de balneabilidade para as praias do Lami e de Belém Novo, válidos para este final de semana. Os postos 1,2 e 3 tanto do Lami quanto de Belém Novo, em Porto Alegre, estão próprias para o banho. Por questões de saúde e segurança, a Smams desaconselha o banho em outros locais da orla da Capital.

