Prat-K Utilidades inaugura primeira loja de organização em Porto Alegre

Referência em produtos para organização de ambientes, a Prat-K Utilidades inaugurou em agosto mais uma loja Casa + Prat-K no Rio Grande do Sul. A primeira rede de lojas do Brasil especializada em organização de ambientes agora conta com espaço em Porto Alegre, localizado no Plínio Mall (Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, bairro Higienópolis). Com produtos exclusivos, a Casa + Prat-K mantém o conceito de soluções inteligentes em organização para todos os ambientes na casa e escritório. Esta é a terceira loja inaugurada pela empresa em um ano e meio, com unidades presentes também em Gramado (desde abril de 2015) e Capão da Canoa (desde dezembro de 2015).

Com ambiente de 300 metros quadrados, a Casa + Prat-K de Porto Alegre é dividida em espaços com um mix de produtos ideais para manter a casa e o escritório mais organizados. A loja oferece soluções para o closet, sala de estar, banheiro, cozinha, garagem, lavanderia, escritório e ainda conta com um espaço infantil com produtos para deixar o quarto das crianças mais organizado. O destaque vai para os itens de fabricação própria da Prat-K, que chamam a atenção pela qualidade, praticidade e design diferenciado, como as linhas de prateleiras e lixeiras, líderes de vendas e referência no mercado.

A Casa + Prat-K abre de segunda a sábado das 9h30 até às 18h30, sem fechar ao meio-dia.

Comentários