Praticamente concluídos, os dois novos blocos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foram entregues nessa terça-feira

Passados cinco anos desde o início das obras, nessa terça-feira o consórcio responsável pela ampliação do HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) entregou oficialmente os dois novos anexos do complexo localizado entre a rua Ramiro Barcelos e a avenida Protásio Alves. Ambos poderão ser plenamente utilizados assim que a prefeitura conceder o “habite-se” e o Corpo de Bombeiros aprovar o PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndios).

De acordo com a direção da instituição de saúde, essas e outras exigências jurídicas e de segurança devem ser atendidas até dezembro. Tão logo isso aconteça, será providenciada para outros blocos a transferência dos setores de recepção e emergência, esta última considerada uma das maiores do SUS (Sistema Único de Saúde) no Rio Grande do Sul e que cuja área deve triplicar com as novas instalações.

Embora as chaves simbólicas tenham sido entregues pela Engeform Engenharia na tarde passada, em âmbito interno o novo “lay-out” dos novos prédios – denominados “Bloco B” e “Bloco C” – ainda passa por serviços adicionais, a exemplo de uma passarela de ligação entre o prédio principal e os novos anexos. O investimento total na obra (iniciada em 2014) é estimado em mais R$ 500 milhões.

Por se tratar de um hospital-escola, esse montante será pago pelo Ministério da Educação, responsável também pela compra dos equipamentos que devem começar a chegar ao HCPA em dezembro. E não é somente a emergência que deve ser contemplada: o plano da instituição para os blocos inaugurados nessa terça-feira prevê a instalação de setores como cirurgia e CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Embora a emergência deva ser ter expandida a sua dimensão física de 1,7 mil para 5,1 mil metros quadrados, o contingente de pacientes não deve crescer, mantendo as atuais 41 vagas adultas e outras nove para a clientela infantil. A direção do Clínicas ressalva, por outro lado, que a nova configuração espacial permitirá a melhoria na qualidade do atendimento aos pacientes.

Ainda segundo o comando do HCPA, a manutenção do volume de leitos é motivada pelo fato de que o contrato com o Gestor Municipal do SUS estabelece os mesmos valores de repasse. Caso contrário, ficaria inviável a própria contratação de novos servidores e o aumento da capacidade.

Trajetória

Popularmente conhecido por “Clínicas”, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma instituição pública e universitária, ligada ao governo federal e à UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). A sua fundação data de 1970, fruto do esforços empenhados na Faculdade de Medicina para sua construção.

(Marcello Campos)

