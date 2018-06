Praticar exercícios físicos podem retardar o envelhecimento do coração

Já se sabe que fazer exercício diminui o risco de problemas cardíacos. Mas um estudo recém-publicado no The Journal of Physiology (O Jornal de Fisiologia, em tradução livre) traz uma evidência ainda mais interessante: as artérias do corpo humano são afetadas de formas distintas, de acordo com a quantidade de exercício que praticamos. A descoberta pode ajudar a retardar o envelhecimento do coração e vasos sanguíneos, dependendo da frequência de atividade física desempenhada pelo praticante. A conclusão faz parte do levantamento feito por pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos.

Eles reuniram quatro grupos, com base na rotina de exercícios. O primeiro segmento, considerado ‘sedentário’, fazia menos de duas sessões por semana. Os praticantes ‘casuais’ se exercitavam de dois a três dias. Os ‘empenhados’, de quatro a cinco sessões semanais. E os ‘atletas’, de seis a sete vezes por semana. Após a medição detalhada da rigidez arterial, os cientistas verificaram que as pessoas que se exercitavam de quatro a cinco dias por semana apresentavam o coração ‘mais jovem’ (artérias centrais maiores e mais saudáveis).

Enrijecimento das artérias

Segundo Breno Caiafa, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio (SBACV-RJ), as artérias perdem a elasticidade ao longo da vida, tornando-se mais rígidas. Sendo assim, a pesquisa evidencia a ideia de que a quantidade de exercícios se associa a uma redução da rigidez arterial central em idosos. “O estudo fala que a atividade física pode influenciar no enrijecimento das artérias e indicam que mais de quatro sessões semanais de exercício vitalício estão associadas a melhor capacidade de dilatação da artéria central em idosos. Uma menor frequência de exercícios ao longo da vida está vinculada à melhoria da complacência da artéria carótida e diminuição da pós-carga ventricular esquerda”, diz o especialista.

Ainda de acordo com Caiafa, a rigidez arterial também pode ser acelerada pela presença de fatores genéticos, pelos estilos de vida pouco saudáveis, como tabagismo e alimentação desequilibrada. Ou, ainda, algumas doenças, tais como o diabetes e a hipertensão. “Com qualquer controle cuidadoso dos fatores de risco cardiovascular, inclusive com a prática de exercícios físicos, é possível retardar o envelhecimento prematuro das suas artérias e diminuir o risco de doença cardiovascular”, conclui.

