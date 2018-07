Prawer Chocolates reinaugura no shopping Praia de Belas

Eleita como o “Melhor Chocolate da Serra Gaúcha” pela revista Veja Comer & Beber (2018/2019), a Prawer Chocolates reabre as portas de uma de suas lojas mais tradicionais, após um período de repaginação. A franquia localizada no shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, fará sua reinauguração oficial no dia 17 de julho.

Desde 1991 no shopping, esta é uma das operações mais antigas da marca, por onde se estima que circulem cerca de 5 mil clientes por mês. No ano passado, a Prawer investiu no interior gaúcho e inaugurou a segunda loja em Santa Maria. Este ano abriu as portas em Sorriso, no Mato Grosso. “Pretendemos encerrar o ano com mais duas inaugurações que ainda estão sendo estudadas nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo”, conta o diretor da Prawer, Mauricio Brock.

Além de comercializar os reconhecidos chocolates artesanais, o local oferece cardápio variado que inclui cafés, salgados e os famosos sorvetes com calda de chocolate. O ambiente, assim como a degustação, atende clientes exigentes, que valorizam momentos especiais e a máxima qualidade dos produtos.

Sobre a Prawer

A história da Prawer é a própria história do chocolate artesanal no Brasil. Ela foi fundada em 1975, dando início ao primeiro chocolate artesanal do país com a fabricação de barras e ramas em Gramado (RS).

As criações foram se desenvolvendo e surgiram variedades como truffels, dezenas de tabletes e tabletinhos, chocolate dark, diet e outros, formando um total de mais de 150 itens de deliciosos chocolates artesanais.

Hoje a empresa conta com uma unidade produtiva e quatro lojas em Gramado, mais 10 lojas entre os Estados do RS, PR e MT. Com a indústria e todos os pontos de venda somam-se mais de 200 colaboradores, com a missão de entregar o melhor chocolate da Serra Gaúcha, como foi reconhecida pela revista Veja Comer & Beber 2018/2019.

Em mais de 40 anos a Prawer cresceu, sempre mantendo a essência artesanal e sendo reconhecida pelo seu chocolate de qualidade e sabor inigualável. Os produtos nascem diretamente das mãos dos artesãos na pequena e profissional fábrica em Gramado, num casamento de matéria-prima, emoção e requinte que eleva o chocolate à categoria arte. A inspiração das formulações reside em constante pesquisa nos países que se destacam pela qualidade de suas criações e nos elevados percentuais de cacau.

