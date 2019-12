Grêmio Prazer, Ferreira: joia da base se destaca em oportunidades pelo profissional do Grêmio

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Atacante soma um gol e assistências em quatro jogos pelo time principal Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A última rodada pelo Campeonato Brasileiro do Grêmio foi protagonizada pelos jovens. Depois da equipe principal receber férias antecipadas, coube as futuras promessas do tricolor entrarem em campo contra o Goiás. Apesar do resultado no Serra Dourada não ser dos melhores, 3 a 2 para o adversários, os atletas tiveram a oportunidade de mostrar um pouco do seu talento. E, entre as figuras que se destacara, está Ferreira.

Aldemir dos Santos Ferreira, mais conhecido como Ferreira ou Ferreirinha, já vinha sendo destaque na equipe de Aspirantes, onde foi o artilheiro da competição na campanha do vice-campeonato. E, em quatro oportunidades no profissional, o atacante deixou sua marca.

O primeiro gol veio na vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro, na última quinta-feira, na Arena. Antes disso, logo em sua estreia, o jogador já havia dado assistência para o gol de Patrick, na derrota para o Fluminense, por 2 a 1.

Neste domingo, mesmo sem ter balançado as redes, o jogador de 21 anos teve participação direta nos dois gols do time no jogo. Além das jogadas individuais, foi dos pés do camisa 47 que surgiram os gols de Patrick e Isaque.

Os jogos de Ferreira no profissional:

– Fluminense 2×1 Grêmio

– Grêmio 3×0 São Paulo

– Grêmio 2×0 Cruzeiro

– Goiás 3 x 2 Grêmio

Aos 21 anos, o jogador já teve seu contrato com o Grêmio e vínculo até junho de 2021, com multa rescisória de R$ 221 milhões.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

