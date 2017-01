Prazo para a entrega da declaraÃ§Ã£o do Imposto de Renda 2017 comeÃ§a em 2 de marÃ§o

O prazo de entrega do Imposto de Renda 2017, ano-base 2016, começa no dia 2 de março e prossegue até 28 de abril, informou a Receita Federal nesta sexta-feira (06).

Ao contrário de anos anteriores, o governo antecipou o anúncio do cronograma do Imposto de Renda para janeiro, em vez de fevereiro, por meio de instrução normativa publicada no Diário Oficial da União. O programa que gera a declaração do imposto estará disponível para download a partir do dia 23 de fevereiro.

Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições do Imposto de Renda, caso tenham direito. Idosos, portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Os valores normalmente começam a ser pagos pelo governo em junho e seguem até dezembro, geralmente em sete lotes.

