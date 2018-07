O Programa Compensa-RS, que permite a compensação de débitos inscritos em dívida ativa com precatórios vencidos do Rio Grande do Sul, encerra a sua segunda etapa de adesão no dia 2 de agosto, relativa aos créditos tributários relacionados com o ICM e o ICMS, declarados em guia informativa, inscritos em dívida ativa até 25 de março de 2015, com a redução de juros.

Deixe seu comentário: