Prazo para decisão sobre acordo Boeing-Embraer é adiado

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Os reguladores de mercado da União Europeia estabeleceram novo prazo para decidir sobre acordo entre as fabricantes de aviões Boeing e Embraer. A análise estava suspensa até a última segunda-feira e, agora, uma decisão sobre fusão pode ser tomada até 30 de abril. Além da aprovação dos reguladores europeus, o acordo também depende do aval do Cade.

