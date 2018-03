Termina no dia 29 o prazo para que os motoristas possam quitar o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) com descontos de até 20,8%. Na mesma data-limite, véspera do feriadão de Páscoa, vencerá a terceira e última prestação para quem optou pelo parcelamento. Depois, o calendário ingressará na etapa de pagamentos conforme o número final da placa.

Deixe seu comentário: