Prazo para finalizar a inscrição no Fies termina na quinta-feira

O Ministério da Educação prorrogou o prazo para os estudantes pré-selecionados na chamada única do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) complementarem sua inscrição no Fies Seleção. Os candidatos têm até quinta-feira (15) para fechar a contratação.

A prorrogação abrange as 80 mil vagas a juro zero, destinadas, neste primeiro semestre, aos estudantes que comprovarem renda per capital mensal familiar de até três salários mínimos. O período de divulgação dos resultados da pré-seleção da modalidade P-Fies começa no dia 16 de março.

A lista de pré-selecionados na chamada regular do Fies foi divulgada na noite do dia 5 e, desde então, candidatos relataram problemas para concluir a inscrição. Segundo o Ministério da Educação, a nova prorrogação do prazo busca preservar os interesses dos candidatos pré-selecionados em chamada única e que estiverem classificados em lista de espera.

Renovação

Estudantes beneficiados pelo Fies podem renovar seus contratos por meio do SisFies (Sistema Informatizado do Fies) até 30 de abril. Já os alunos que querem transferência de curso ou instituição ou vão pedir dilatação do financiamento têm prazo até 31 de março para fazer a solicitação.

Os contratos do Fies precisam ser renovados todos os semestres. O pedido de aditamento é inicialmente feito pelas instituições de ensino, para que depois as informações sejam validadas pelos estudantes no SisFies. Neste semestre, cerca de 1,1 milhão de contratos devem ser renovados.

Caso o aditamento tenha alguma alteração nas cláusulas do contrato, o estudante precisa levar a nova documentação ao agente financeiro (Banco do Brasil ou Caixa) para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.

Estudantes que ingressaram no Fies a partir de 2018 entraram em um novo sistema de financiamento. O Novo Fies, de acordo com o Ministério da Educação, é um modelo de financiamento estudantil moderno, em que o programa está dividido em várias modalidades diferentes, que oferecem condições a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia para cada candidato.

Enem

Brasileiros interessados em fazer a graduação em Portugal têm mais uma opção. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão vinculado ao Ministério da Educação, assinou o 29º acordo interinstitucional com a Universidade Fernando Pessoa, que passa a aceitar os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) na seleção de estudantes brasileiros.

As instituições de ensino portuguesas que usam os resultados do Enem têm liberdade para definir qual a nota de corte e os processos financeiros e acadêmicos para o acesso dos estudantes brasileiros aos cursos ofertados.

