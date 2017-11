O prazo de pagamento da primeira parcela do 13º salário termina nesta quinta-feira. Empregadores de todo o País têm até hoje para depositar parte do abono. A segunda parcela deverá ser quitada até 20 de dezembro. Qualquer atraso no repasse aos trabalhadores pode causar dor de cabeça aos patrões. A falta de pagamento e o atraso são considerados infrações, que podem resultar em multa.

