Prazo para sacar abono salarial de 2014 nos bancos termina nesta quinta-feira

O prazo para sacar o abono salarial do PIS/Pasep, ano-base 2014, nas agências bancárias termina nesta quinta-feira (29), já que os bancos não vão abrir para o público na sexta-feira (30). Quem possui o Cartão do Cidadão com senha pode fazer o saque até sexta-feira nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas. Para saber se tem direito aos recursos, o trabalhador pode fazer uma consulta na página do Ministério do Trabalho.

Até o início desta semana, 296.780 trabalhadores que não haviam sacado o dinheiro no prazo inicial foram até as agências bancárias para buscar o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho, 908.501 trabalhadores ainda não sacaram o abono. Esse número representa R$ 795 milhões, considerado o valor médio de saque individual de R$ 874,84.

Até o dia 20 de dezembro, 917 mil trabalhadores não tinham sacado o benefício. Inicialmente, o prazo vencia em 30 de junho, mas foi prorrogado até o fim do ano, já que mais de 1,2 milhão de pessoas não haviam feito o saque do benefício.

As regiões Sudeste e Sul têm os estados com os maiores números de saques pendentes, representando 40% dos trabalhadores. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais são os estados com mais saques pendentes.

No site do Ministério do Trabalho é possível acessar uma lista com os nomes, separados por estado, de todas as pessoas que podem fazer o saque. De acordo com o ministério, 23,5 milhões de trabalhadores identificados com direito ao abono salarial de 2014. (AG)

Comentários