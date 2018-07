PRB anuncia apoio à pré-candidatura de Eduardo Leite

Em ato que também reuniu lideranças do PSDB e do PTB na sede estadual do partido, em Porto Alegre, o PRB anunciou na segunda-feira (23) que coligará com Eduardo Leite na eleição deste ano ao governo do Estado. A aliança deverá ser oficializada em convenção do partido marcada para o dia 4 de agosto, às 9h, na Câmara de Vereadores da capital.

