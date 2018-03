Pré-candidato do PP, Heinze abre diálogo com o PROS

Presidente Estadual do PROS/RS,o Professor Wambert Di Lorenzo conversou nesta segunda-feira com o pré-candidato ao governo do estado pelo PP, deputado federal Luis Carlos Heinze sobre perspectivas para as eleições de 2018. O pré-candidato do PP chegou ao gabinete de Wambert na Câmara de Vereadores, acompanhado pelo vereador Cassiá Carpes (PP). Heinze está mantendo diversos contatos com dirigentes de partidos, expondo seu projeto, em busca de apoios para ampliar o alcance da sua candidatura.

Deixe seu comentário: