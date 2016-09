SEGUNDO TEMPO: EQUADOR 0X1 BRASIL

Boa noite, queridos amigos internautas! A partir de agora acompanharemos os melhores lances de Equador x Brasil, em Quito, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Fiquem conosco, fiquem bem-informados!

SEGUNDO TEMPO

40min – Brasil não vencia o Equador em Quito desde a Copa América de 1983

38min – Coutinho recebe na área e fuzila para a meta. Domínguez tira para escanteio

37min – Gaibor ingressa no lugar de Gruezo

35min – Com a vitória, Brasil vai entrando na zona de classificação das Eliminatórias

33min – Bolaños solta um torpedo e Alisson espalma em defesa plástica

30min – Brasil domina o adversário. Cartão vermelho para Paredes por falta em Renato Augusto

28min – Entra Arroyo no lugar de Montero

27min – Gooollll de Neymar em cobrança de penalidade!!!!

25min – Pênalti em Gabriel Jesus!!! Goleiro Domínguez faz o pênalti e recebe o cartão amarelo

21min – Ibarra entra no posto de Caicedo no Equador

18min – Outra grande chance para o Brasil: Renato Augusto recebe na área de Neymar e chuta forte, mas sem direção

16min – Cartão amarelo para Paredes

15min – Entra Philippe Coutinho no lugar de Willian no time brasileiro

12min – Neymar tem liberdade e está em grande dia, e Willian também cria pela direita

8min – Brasileiros encontram espaços generosos no campo do Equador. Neymar e Gabriel Jesus aproveitam na criação de jogadas

4min – Brasil perde a sua melhor chance. Renato Augusto dá de cabeça e Gabriel Jesus perde o gol

1min30 – Neymar corta da esquerda para o meio e chuta rasteiro. A bola sai para fora

0min – Não houve alterações nas seleções durante o intervalo. Recomeça o jogo

INTERVALO

PRIMEIRO TEMPO

46min – Fim da etapa inicial

45min – Primeiro tempo vai até os 46

43min30 – Enner Valencia arremata sem direção

43min – Seleção Brasileira realiza bom jogo apesar de não ter tido uma chance importante de gol até aqui

35min – Brasil erra na saída de bola e o Equador chega com perigo. Noboa chuta e Alisson defende

31min – Renato Augusto chega ao ataque mas conclui torto

29min – Cartões amarelos para Paulinho e Montero que se estranharam no lance

26min – Seleção Brasileira joga de camisas azuis e calções brancos em Quito

20min – Bolaños bate falta para a área. Marcado impedimento no lance pela arbitragem

18min – Paulinho recebe de Renato Augusto e chuta muito alto e sem direção

16min – Cartão amarelo para Bolaños por falta em Neymar

14min30 – Gabriel Jesus manda uma bomba e o goleiro Domínguez defende

14min – Brasil tem espaço no ataque e Neymar consegue criar jogadas. Daniel Alves tem sofrido nas investidas equatorianas

9min – Partida muito boa neste começo de etapa. Os times buscam o ataque e o jogo é aberto

5min – Brasil começa bem na altitude de 2.850 metros. Willian agora arremata por cima de longe

4min – Após jogada de Neymar, Gabriel Jesus recebe e chuta para fora

2min – Equador chega forte com Caicedo na conclusão. Miranda afasta o perigo

0min – Começa a partida no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, após a execução dos hinos nacionais

PRÉ-JOGO

O técnico Tite estreia no comando da Seleção Brasileira na partida diante do Equador, em Quito, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Neymar é a grande expressão do time brasileiro, e Bolaños, do Grêmio, inicia o jogo como titular de La Tri.

Equador: Domínguez; Paredes, Achilier, Mina e Ayoví; Gruezo (Gaibor), Noboa, Enner Valencia e Montero (Arroyo); Bolaños e Caicedo (Ibarra). Técnico: Gustavo Quinteros.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto e Willian (Philippe Coutinho); Neymar e Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (Equador). Arbitragem: Enrique Cáceres, com Eduardo Cardozo e Milciades Saldívar (trio do Paraguai). Gol: Neymar (27min/2°T). Cartões amarelos: Bolaños, Domínguez, Montero e Paredes (EQU); Paulinho (BRA). Cartão vermelho: Paredes (EQU). Público pagante: 34.887. Renda: 1 milhão e quatrocentos e um mil dólares.

