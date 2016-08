SEGUNDO TEMPO: GRÊMIO 1X0 ATLÉTICO-MG

Boa tarde, queridos amigos internautas! A partir de agora acompanharemos os melhores momentos de Grêmio x Atlético-MG, na Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Fiquem conosco, fiquem bem-informados!

SEGUNDO TEMPO

36min – Sai Douglas e entra Ramiro no Tricolor

33min – Sai Bolaños e ingressa Henrique Almeida na equipe gremista

29min – Fábio Santos sai e entra Otero nos mineiros

26min – Incrível: Luan recebe na área, domina no peito e chuta. Quase o segundo gol sai

25min – Walace manda um foguete e o goleiro salva o Atlético-MG na Arena

22min – Amarelo para Bolaños por simulação de falta na área atleticana

18min – Amarelo para Rafael Carioca por reclamação

15min – Sai Fred e entra Robinho no time visitante. Cartão amarelo para Walace por falta

14min – O Atlético-MG não tem finalizações a gol na partida, apenas um chute cruzado aos 44min da etapa inicial que Grohe interceptou

7min – Gooollll do Grêmio!!!! Luan chuta prensado, a bola desvia em Leonardo Silva e morre nas redes

2min – Bolaños chuta forte e Uilson espalma para fora

0min – Douglas Santos entra no lugar de Lucas Cândido no Galo no intervalo. Recomeça o jogo

INTERVALO

PRIMEIRO TEMPO

47min – Fim do primeiro tempo na Arena

46min – Marcelo Oliveira manda uma bomba por cima da meta

44min – Maicosuel parte a dribles e cria ataque perigoso para os mineiros. Grohe defende chute de Lucas Pratto. Partida vai até os 47 minutos

43min – Jogo vai se aproximando do fim da etapa inicial com muitas chances criadas pelo Tricolor

34min – Fred leva cartão amarelo por falta em Douglas

30min – Cartão amarelo para Leonardo Silva por falta em Douglas

26min – Bolaños conclui de longe e o goleiro defende

25min – Maicon chuta da intermediária, a bola sobe e quase encobre Uilson. Lance de perigo para os gremistas

18min – Walace aparece na frente após passe de Bolaños e chuta forte. O goleiro defende. A defesa falha na sequência e Bolaños arrisca rasteiro, mas a bola sai para fora

14min – Cartão amarelo para Lucas Cândido por falta em Bolaños

13min – Jaílson cruza da direita e a bola bate em Douglas e sai sem direção. Lance de perigo

10min20seg – Bolaños faz boa jogada pela esquerda e chuta cruzado, e o goleiro tira de tapa a bola. No rebote, quase Douglas aproveita

9min – Grêmio encurta os espaços do Galo e aparece com mais frequência no ataque. Cartão amarelo para Wallace Reis por falta forte

2min30seg – Bolaños também arremata sem força para intervenção do arqueiro mineiro

50seg – Luan pega rebote e chuta colocado para defesa de Uilson

0min – Começa a partida na Arena

PRÉ-JOGO

O Grêmio fará um minuto de silêncio em memória do ex-atacante Alcindo Martha de Freitas, o Alcindo Bugre, que faleceu na noite desse sábado, aos 71 anos, por problemas decorrentes da diabetes. Alcindo foi o maior artilheiro da história gremista. O técnico Roger Machado repete o esquema com três volantes. Pedro Rocha, que estava na concentração, foi liberado por causa de uma forte gripe. Arthur assumiu o lugar do colega na suplência.

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson, Maicon e Douglas (Ramiro); Bolaños (Henrique Almeida) e Luan. Técnico: Roger Machado.

Atlético-MG: Uilson; Carlos César, Leonardo Silva, Ronaldo e Fábio Santos (Otero); Leandro Donizete, Rafael Carioca, Lucas Cândido (Douglas Santos) e Maicosuel; Lucas Pratto e Fred (Robinho). Técnico: Marcelo Oliveira.

Local: Arena do Grêmio. Arbitragem: Claudio Francisco Lima e Silva, com Ailton Farias da Silva e Daniel Vidal Pimentel (trio do Sergipe). Cartões amarelos: Bolaños, Walace e Wallace Reis (GRE); Fred, Leonardo Silva, Lucas Cândido e Rafael Carioca (ATL). Gol: Luan (7min/2°T). Público total: 32.963. Renda: R$ 1.111.535,00.

