Inter empata com Sport e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Inter vencia o Sport Recife por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo. Mas levou o gol de empate e completou 14 partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O Colorado não sabe o que é vencer há 72 dias. Neste domingo (28), a equipe colorada entrou na zona de rebaixamento após o duelo válido pela 22ª rodada. Com o resultado, o time de Celso Roth é o 17º colocado (24 pontos). Os pernambucanos estão na 12ª posição, com 27. Muitos jogadores colorados deixaram o gramado da Arena Pernambuco inconformados com a igualdade.

Com William na meia-cancha e Ceará na lateral direita, o Inter soube chegar cedo ao gol. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Seijas cobrou pênalti sofrido por ele mesmo. Aos 12min, o mesmo Seijas quase ampliou. Magrão salvou o Sport. Valdívia, aos 23min, deixou Seijas em condições de marcar, mas o jogador não soube aproveitar o lance.

Na volta para o segundo tempo, os pernambucanos melhoraram um pouco, enquanto os colorados não foram tão bem quanto na etapa anterior. Ariel entrou aos 16min e, em falha da defesa, quase ampliou. O centroavante concluiu sem força em cima do arqueiro adversário.

O Sport intensificou a pressão e partiu para o ataque. A bola rondou o setor defensivo colorado até os 44min. Após uma bola levantada na área, a sobra ficou com Vinícius Araújo que mandou para as redes.

Sport Recife (1): Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê (Vinícius Araújo); Rithely, Paulo Roberto, Gabriel Xavier e Everton Felipe (Apodi); Mark González e Edmílson (Ruiz). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Inter (1): Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho (Eduardo Henrique), William (Fernando Bob) e Seijas; Valdívia e Sasha (Ariel). Técnico: Celso Roth.

Local: Arena Pernambuco, no Recife (Pernambuco). Arbitragem: Grazianni Maciel Rocha, com Eduardo de Souza Couto e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio do Rio de Janeiro). Gols: Seijas (9min/1°T); Vinícius Araújo (44min/2°T). Cartões amarelos: Apodi, Matheus Ferraz e Paulo Roberto (SPO); Fabinho, Fernando Bob, Rodrigo Dourado e William (INT). Público: 7.491. Renda: R$ 130.865,00.

Comentários