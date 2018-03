A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte da Capital prorrogou o prazo de pré-matrícula em 73 cursos do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) na modalidade EAD (ensino à distância). Interessados devem comparecer até o dia 23 na unidade do Sine no Centro Histórico (esquina das avenidas Mauá e Sepúlveda).

