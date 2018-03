O governador José Ivo Sartori assinou, nessa quarta-feira, no Palácio Piratini, decreto que instituiu o programa Compensa-RS. A medida viabiliza que débitos inscritos em dívida ativa possam ser compensados com precatórios vencidos do Estado. Com isto, o passivo de precatórios, avaliado em 12,3 bilhões de reais, terá redução de cerca de 40%.

