Precisa trocar o disco

No discurso de abertura do ano no Senado, o presidente Eunício Oliveira alinhou ontem uma série de medidas para o setor da área da segurança pública. Todas muito bem conhecidas de pronunciamentos anteriores feitos por Sua Excelência. De sugestões e palpites o país já está com o estoque lotado.

Primeiro passo

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marlon Santos, tomou ontem a iniciativa de ir ao Palácio Piratini. Não encontrou o governador José Ivo Sartori, que estava em Brasília, tendo sido recebido pelo vice José Paulo Cairoli. A conversa se encaminhou para alterações no projeto do Regime de Recuperação Fiscal, que pode ser votado hoje. Na posse de Marlon, quinta-feira, a ausência de Sartori foi criticada pelo novo presidente. Assessores do Executivo estão em busca de cimento que una a ponte rompida entre os Palácios Farroupilha e Piratini. Sabem que, sem ela, o prejuízo será grande.

Sem rodeios

No começo de cada sessão plenária da Assembleia, o espaço denominado grande expediente é utilizado por um deputado para discursar. O tema é livre e muitas vezes se torna o momento de calmaria antes da tempestade dos debates sobre projetos polêmicos. Hoje à tarde, a regra será contrariada. No grande expediente, o deputado Juvir Costella defenderá a adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal, que a oposição contesta. Portanto, já na abertura, a temperatura ficará alta.

Lentidão

O ano do Legislativo estadual se inicia com 58 projetos na fila de votações. Dois foram protocolados em 2010. O primeiro dispõe sobre a destinação dos resíduos recicláveis descartados pela administração estadual. O segundo cria o Estatuto do Concurso Público no Estado. Há outro de 2011, que estabelece o Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água Tratada.

Sem pressa

O Congresso Nacional já regulamentou 263 dispositivos da Constituição de 1988. Faltam 117 que aguardam análise dos parlamentares. Pelo andar da carruagem vai demorar sabe-se lá quanto tempo. Há duas hipóteses: 1ª) falta vontade dos parlamentares para trabalhar; 2ª) acham que a população não é merecedora do uso pleno da Constituição.

É o sacrifício

Apesar de todos os problemas criados, o governo não vai desistir de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Como pode ser traduzido: o presidente Michel Temer não quer magoar Roberto Jefferson, pai da indicada, e perder apoio do PTB na votação da reforma da Previdência.

Ficará atento

O deputado Enio Bacci assumirá, às 10h de amanhã, o cargo de ouvidor da Assembleia. Seu estilo é conhecido: não deixa passar nada.

Limite para festa

Decreto publicado no Diário Oficial da União a 6 de fevereiro de 2008 fixou novas regras para o uso do cartão de crédito corporativo do governo federal. Entre as mudanças foi incluída a proibição de saques em dinheiro. Até então, havia uma farra ilimitada e sabemos quem pagava.

O impossível acontece

A Venezuela tem a maior reserva de petróleo e gás natural do mundo. Mesmo assim, mergulhou no abismo por obra do Comandante Chávez. Retratos do país hoje:

1) a circulação de veículos diminuiu, porque 80 por cento da frota de veículos não têm peças para reposição.

2) com menos ônibus, a jornada de trabalho está reduzida, havendo queda nos salários e na arrecadação de impostos.

3) a inflação do ano passado chegou a 700 por cento.

4) a venda de passagens aéreas para os venezuelanos com destino a Madri, Buenos Aires, Santiago, Miami e Lima só ocorre quando inclui a volta. É o medo de que fiquem no exterior.

5) já chegaram à cidade brasileira de Boa Vista, na fronteira, 40 mil venezuelanos. É a chamada fuga da fome.

Velho sonho

A 6 de fevereiro de 1938, o secretário estadual de Obras Públicas, Valter Jobim, nomeou comissão para examinar a possibilidade de ligação de Porto Alegre ao mar através de canal. As sondagens seriam realizadas entre a barra do Tramandaí e o farol de Mostardas. Incluiria estudos sobre marés, correntes, ventos e a formação dos bancos de areia.

Sabedoria

A frase de Martin Luther King, religioso e ativista político norte-americano, tem mais de 50 anos e continua atual: “Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam.”

Deixe seu comentário: