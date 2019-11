Economia Preço da carne não voltará ao patamar anterior, diz ministra da Agricultura

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Aumento no preço da carne está pesando no bolso dos brasileiros Foto: Agência Brasil A Rússia fez restrições à carne do Brasil em 2017. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O preço da carne, que aumentou nos últimos dias em todo o Brasil, não vai mais retornar ao patamar anterior, disse a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Ela afirmou que a alta das exportações para a China teve forte impacto na valorização da carne no Brasil. O que também ajudou a puxar o aumento, conforme a ministra, foi a falta de reajuste no preço do produto nos últimos três anos.

“Sabemos que essa situação decorre de uma conjuntura de fatores. Agora, a arroba não vai abaixar mais ao patamar que estava”, disse Tereza Cristina.

Em transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro declarou que a ministra garantiu que, daqui a três ou quatro meses, o preço da carne voltará à normalidade.

Já o Ministério da Agricultura afirmou, em nota, que está acompanhando de perto a situação e acredita que o mercado “irá encontrar o equilíbrio”. “Não é papel do ministério intervir nas relações de mercado. Os preços são regidos pela oferta e procura. Neste momento, o mercado está sinalizando que os preços da carne bovina, que estavam deprimidos, mudaram de patamar”, disse a pasta.

Algumas redes de supermercados têm afirmado que a exportação de carne tem limitado a oferta desse alimento no País, além de inflacionar o produto. A ministra nega que esteja ocorrendo falta de oferta para o mercado nacional.

