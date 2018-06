Preço da fraude

Os R$ 10 bilhões que a Petrobras pagará a investidores americanos por causa da fraude descoberta na Operação Lava Jato equivale ao dobro do lucro acumulado pela empresa nos três primeiros trimestres de 2017 e representa 65% de tudo o que a empresa arrecadou até o momento na segunda fase de seu plano de venda de ativos. O cálculo é do senador Otto Alencar (PSD-BA) que pediu ao TCU informações sobre o acordo firmado pela empresa em janeiro com os acionistas minoritários nos EUA.

Vossa Alteza..

O príncipe de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, deve ser indenizado por perdas. Ele teria perdido perto de US$ 1 bilhão. A Coluna revelou em novembro de 2014.

Histórico

O acerto da Petrobras, que será pago em duas parcelas, é o quinto maior envolvendo ação coletiva por perda com ações da História.

Ninho em chamas

Ganha corpo o lançamento de João Dória Jr ao Planalto no lugar de Geraldo Alckmin. O pontaté será pesquisa que sairá do forno, com Dória na frente do padrinho.

Grande família

A Codevasf lançou edital para projeto de irrigação em Petrolina (PE), com participação de 299 projetos. Entre os selecionados surge a primeira-dama da cidade, Lara Coelho, casada com Miguel Coelho e nora do senador Fernando Coelho (MDB), cunhada do deputado federal e ex-ministro de Minas e Energia Fernando Coelho Filho (DEM).

Que coincidência!

E tem mais. A mãe de Lara Coelho, dona Thais Secchi, é outra contemplada na seleção do edital camarada. Questionada pelos critérios, a Codevasf não respondeu.

Autonomia

Relator do projeto 6621/16 que pretende dar mais autonomia às dez agências que tratam de setores que vão desde cinema a petróleo, o deputado Danilo Forte (DEM-CE) adianta que apresentará seu parecer na terça-feira.

Meritocracia

Além da autonomia das agências, o deputado vai defender o fim das nomeações políticas: “Estamos criando critérios muito claros para a ‘meritocracia’, diminuindo a incidência política que muitas vezes deturpa o processo administrativo”.

Consumidor

A nova Lei das Agências Reguladoras já foi aprovada pelo Senado e tramita em comissão especial da Câmara.

Da pista

Foram muitas as imagens nas redes de policiais rodoviários indiferentes ou até complacentes frente aos caminhoneiros em greve. O presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Deolindo Carniel, classifica como “delicado” o momento por que passa o País com os desdobramentos da paralisação.

Aliado

Ao afirmar que a pauta da categoria é “justa”, Carniel diz que os policiais cumprem seu papel: “Permitindo a livre manifestação, mas também que as pessoas tenham a livre circulação. Pauta é justa porque pede que a população não pague o preço dos desmandos que estão acontecendo”.

Lá fora

Em meio à crise provocada pela operação Registro Espúrio, que atinge em cheio o Ministério do Trabalho, o ministro Helton Yomura embarca para Genebra, onde participará da 107ª Conferência Internacional do Trabalho.

Lista Suja

Apadrinhado pelos caciques do PTB, Roberto Jefferson e Jovair Arantes, alvos da PF, Youmura chega ao encontro dias depois de a OIT incluir o Brasil na lista de países acusados de descumprir normas de proteção dos trabalhadores.

Cenário

Para o ministro, a modernização da legislação trabalhista em vigor desde novembro de 2017 “estimulou as negociações coletivas e não violou a proteções legais aos trabalhadores”.

