Preço da gasolina sobe mais uma vez

O preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida no Brasil e atingiu o valor médio mais caro do ano, segundo levantamento da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgado nesta sexta-feira (16). No RS, o valor médio é de R$ 3,917

O valor médio do litro da gasolina cobrado nos postos ficou em R$ 3,742 nesta semana, cerca de 5 centavos ou 1,4% acima do valor praticado na semana anterior (R$ 3,691). Até então, o preço mais alto do ano tinha sido registrado pela ANP na semana terminada no dia 2 de abril, quando o litro ficou em média em R$ 3,734.

O aumento acontece após a alta do preço dos combustíveis cobrado pela Petrobras nas refinarias, que entrou em vigor no último dia 6. Após dois meses de reduções de preços, a estatal elevou em 8,1% o valor da gasolina e em 9,5% o valor do diesel. A estimativa da Petrobras era de que de que o preço do litro da gasolina subisse R$ 0,12 e o do diesel R$ 0,17 se a alta de preços fosse repassada integralmente. Na prática, o preço da gasolina está hoje mais caro do que estava antes do primeiro anúncio de redução de preços feito pela Petrobras em meados de outubro.

A Petrobras justificou o reajuste citando a variação do câmbio e dos preços do petróleo, que subiram após a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) fechar um acordo para corte de produção.

Veja o preço médio da gasolina nesta semana, por estado: Acre: R$ 4,212

Alagoas: R$ 3,687

Amapa: R$ 3,726

Amazonas: R$ 3,989

Bahia: R$ 3,879

Ceará: R$ 3,964

Distrito Federal: R$ 3,622

Espírito Santo: R$ 3,752

Goiás: R$ 3,852

Maranhão: R$ 3,595

Mato Grosso: R$ 3,753

Mato Grosso do Sul: R$ 3,628

Minas Gerais: R$ 3,784

Pará: R$ 4,067

Paraíba: R$ 3,656

Paraná: R$ 3,656

Pernambuco: R$ 3,654

Piauí: R$ 3,696

Rio de Janeiro: R$ 3,999

Rio Grande do Norte: R$ 3,887

Rio Grande do Sul: R$ 3,917

Rondônia: R$ 3,928

Roraima: R$ 3,880

Santa Catarina: R$ 3,656

São Paulo: R$ 3,561

Sergipe: R$ 3,758

Tocantins: R$ 3,783 (AG)

