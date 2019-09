Preço da gasolina volta a subir nas refinarias

A Petrobras anunciou mais um reajuste no preço da gasolina nas refinarias nesta sexta-feira (27). O aumento do combustível desta vez foi de 2,53%.

Além do preço do barril de petróleo, outro fator que a Petrobras considera para o aumento da gasolina é a alta do dólar, já que a estatal define os preços nas refinarias que comercializam para as distribuidoras. A partir desse momento, o valor está liberado para negociações, e os postos de combustíveis possuem a liberdade de estabelecer os valores de venda ao consumidor.

Na semana passada, antes do dia 20 de setembro, feriado Farroupilha, os preços da gasolina tinham aumentado nos postos da capital gaúcha. Os postos de combustíveis estavam começando a reduzir os valores nesta semana, mas agora devem sofrer um novo ajuste para cima.

Deixe seu comentário: