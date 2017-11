As hortaliças ficaram mais caras no mês de outubro nas principais centrais de abastecimento do País, de acordo com o 11º Boletim Hortigranjeiro da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nessa terça-feira. A batata e a cenoura registraram os maiores aumentos. Em outubro, a batata teve aumento superior a 90% nos Estados de Goiás e do Paraná.

