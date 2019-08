Preço de imóveis à venda na capital diminui no mês de julho

O preço dos imóveis residenciais à venda tiveram queda em Porto Alegre, no mês de julho. Os dados são do Índice FipeZap, que acompanha os preços de venda e locação de imóveis no Brasil. De acordo com as informações, o metro quadrado na capital teve um recuo médio nominal de 0,03% em relação ao mês anterior.

Entre as 50 cidades monitoradas pelo Índice, em julho de 2019, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de R$ 7.179/m². O Rio de Janeiro teve o preço do m² mais elevado, de R$ 9.398/m², e Campo Grande o menor valor médio, de R$ 4.102/m².

Em Porto Alegre, o metro quadrado dos imóveis anunciados está custando em média R$ 5.865. Veja os dados divulgados na capital e também o ranking dos bairros:

