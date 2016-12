PreÃ§o do aluguel de imÃ³veis comerciais cai pelo 22Âº mÃªs, diz pesquisa

Os preços de locação e venda de imóveis comerciais tiveram queda real (considerando a inflação) de 15,17% e 9,99% nos últimos 12 meses terminados em novembro, respectivamente, segundo o índice FipeZap divulgado nesta terça-feira (27).

Entre outubro e novembro, os preços do aluguel de imóveis comerciais caíram 0,35%, na 22ª queda mensal consecutiva. Já os preços de venda recuaram 0,45%, na 5ª queda seguida. No acumulado do ano, há queda de 3,18% nos preços de venda e de 7,9% nos de locação.

A pesquisa acompanha os preços anunciados no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Entre essas cidades, o Rio continua sendo o local com os imóveis comerciais mais caros. O preço médio do m² para venda é de R$ 11.731 e, para locação, e R$ 47.

Já a cidade com o valor médio mais baixo é Belo Horizonte, com preço médio de R$ 7.410 do m² para venda e R$ 32 para locação. A média das quatro cidades é de R$ 10.266 e R$ 44 por m². Rentabilidade do aluguel A pesquisa compara o investimento em imóveis com uma alternativa considerada de menor risco, o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O levantamento aponta que quem optou por imóveis tem registrado perdas desde 2015, em geral. Segundo o estudo, nos 12 meses encerrados em novembro de 2016, enquanto o CDI rendeu 14,1%, os proprietários de salas comerciais locadas tiveram um retorno médio de 1,7% (resultado da combinação entre o recebimento dos alugueis e da desvalorização dos bens). Já o rendimento real da poupança foi de 0,9%. Entre as cidades pesquisadas, São Paulo registrou a maior taxa de rentabilidade do aluguel, com retorno anualizado de 5,5%.

