Preço do botijão de gás pode reduzir 50% após abertura do mercado no país

O botijão de gás pode ficar mais barato no Brasil. Quem divulgou a informação foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta-feira (27). A possibilidade de redução de até 50%, conforme Guedes, é em função da abertura do mercado de gás natural no país. Uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), na última segunda-feira (24), apresenta diretrizes para que a Petrobrás não tenha mais o monopólio do setor.

Após se reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro destacou a medida e os benefícios que acredita serem consequência: “Estamos dando um choque da energia barata, quebrando um duplo monopólio, tanto na extração e refino quanto na distribuição do gás. Vamos reindustrializar o país em cima de energia barata. Essa maior competição em petróleo e gás, aceleração do ritmo de extração desses recursos naturais vão acabar chegando no botijão de gás da família, diminuindo em 30%, 40%, até 50% o custo do gás lá no final da linha”.

Na ocasião, Paulo Guedes ainda afirmou que estão prestes a fechar um acordo do Mercosul com a União Europeia. Além disso, o ministro destacou que o Brasil está recomendado para ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e assegurou que farão uma simplificação dos impostos. “Tem uma agenda grande pela frente, estamos abrindo a economia”, disse Guedes.

