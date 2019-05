Preço do dólar aumenta, projeção de crescimento da economia cai pela 12ª vez consecutiva

A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) caiu, pela 12ª vez consecutiva, chegando a 1,24% nesta segunda-feira (20). A estimativa anterior era de 1,45%. A publicação é semanalmente atualizada pelo Banco Central, de acordo com as perspectivas do mercado financeiro. A inflação, em oposição, subiu três décimos desde a última publicação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgou que a estimativa é de 4,07 para este ano.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) lançou como meta de inflação para este ano a média de 4,25%, com intervalos de tolerância entre 2,75% a 5,75%.

Nesta sexta-feira (17), o dólar chegou a ser vendido por R$4,102, registrando o maior valor de circulação dos últimos seis meses.

