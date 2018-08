O Procon Porto Alegre divulgou nesta sexta (10), uma pesquisa de preços do gás de cozinha na Capital. Foram pesquisados 45 estabelecimentos. O menor preço encontrado no gás de cozinha, botijões P13, sem tele-entrega, foi de R$ 60,00 e o maior preço foi de R$ 72,00, com tele-entrega, os valores vão de R$ 65,00 a R$ 89,90, e quanto ao P45 com tele-entrega os preços vão de R$ 240,00 a R$ 315,00.

