O preço médio dos imóveis residenciais terminou setembro em queda na comparação com o mês anterior. Enquanto isso, no acumulado do ano e em 12 meses os valores seguem com avanço inferior à inflação. É o que aponta pesquisa FipeZap divulgada nesta quarta-feira (9). De agosto para setembro, o preço médio caiu 0,15%.

Deixe seu comentário: