Preço médio da gasolina termina a semana em queda e bate menor valor em 6 meses, diz a Agência Nacional de Petróleo

O preço da gasolina terminou a semana em queda, segundo dados divulgados nessa sexta-feira (7) pela ANP (Agência Nacional de Petróleo). De acordo com o levantamento semanal, o preço médio por litro no País foi de 3,670 reais na semana passada para 3,647 reais – uma queda de 0,62%. O preço médio registrado nesta semana é o menor desde que a Petrobras iniciou sua nova política de preços, em outubro, e também o mais baixo desde setembro de 2016 (3,638 reais).

O preço do diesel também recuou na semana, passando de 3,028 reais por litro em média para 3,018 reais – redução de 0,33%. Já a queda do preço médio do etanol foi de 1,15%, de 2,691 reais por litro, em média, para 2,66 reais.

Desde o mês de outubro do ano passado a Petrobras pratica uma nova política de definição de preços dos combustíveis, com reuniões mensais para definir os valores da gasolina e do diesel cobrados nas refinarias.

No primeiro mês, a estatal anunciou uma queda no preço dos combustíveis nas refinarias, em novembro. Em dezembro, houve nova redução. Em janeiro, após duas reduções seguidas, a Petrobras elevou os preços. Em fevereiro, foi anunciada uma nova redução. No mês seguinte, os preços foram mantidos. (AG)

