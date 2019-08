Preços do petróleo recuam após Trump anunciar novas tarifas à China

Os preços do petróleo caíram cerca de 6%, nesta quinta-feira (1º), após o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar no seu twitter oficial novas tarifas à China. De acordo com o presidente, o país irá impor uma tarifa adicional de 10% sobre 300 bilhões de dólares em importações chinesas, a partir do dia 1º de setembro.

A continuação da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo preocupou os países sobre as futuras demandas de petróleo. Na Petrobras, as ações preferenciais da empresa chegaram a recuar mais de 2%, pressionando a bolsa brasileira.

Apesar da decisão, Trump finalizou seus tweets afirmando que pretende continuar com um diálogo positivo com a China.

…We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

