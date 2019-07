Incêndio em prédio atingido por raio deixa três adultos e uma criança feridos em Garibaldi

A queda de um raio teria causado um incêndio em um prédio de três andares, no município de Garibaldi. Segundo a averiguação do Corpo de Bombeiros, o raio teria atingido um transformador da rede de energia elétrica do local, o que causou uma sobrecarga no sistema e provocou um curto-circuito.

As chamas e a fumaça tóxica, que tomaram conta de alguns andares da construção, deixaram três adultos e uma criança feridos. Eles foram atendidos por uma equipe do Samu. A Brigada Militar também foi acionada, para investigar a fatalidade.

Fotos: Felipe Vicari/Grupo RSCOM

