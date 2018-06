Prédio da Emater é atingido por incêndio em Porto Alegre

Um incêndio atingiu, na madrugada desta quarta-feira (27), o prédio da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) localizado na rua Botafogo, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O fogo iniciou por volta das 4h, no quarto andar do edifício, onde funciona o setor de comunicação.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas. O quarto andar ficou destruído, e o quinto foi danificado. Havia seguranças no local no momento do incêndio. Ninguém ficou ferido. As causas das chamas estão sendo investigadas. Há a hipótese de um curto-circuito. O prédio foi isolado para trabalho da perícia.

“Informamos que em decorrência de sinistro ocorrido na madrugada desta quarta-feira (27), no Escritório Central da Emater/RS-Ascar, as atividades estão suspensas temporariamente nesta unidade. Os trabalhos no interior do Estado continuam normais dentro das possibilidades. Obrigado pela compreensão. Salientamos que nosso maior patrimônio, os empregados da instituição, estão preservados”, informou a entidade.

