O prédio 40 da Pucrs foi liberado, nessa segunda-feira, pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a assessoria de imprensa da universidade, o local voltou a funcionar normalmente após vistoria dos bombeiros. O local foi evacuado na tarde deste domingo por causa de uma rachadura no piso do corredor do sétimo lugar. No momento, mais de 930 pessoas realizavam o exame para OAB.

