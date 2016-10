Prédio da Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre é evacuado

O prédio da Superintendência da PF (Polícia Federal) na avenida Ipiranga, em Porto Alegre, foi evacuado na tarde desta segunda-feira (31) em razão de um princípio de incêndio no quinto andar. Todas as pessoas que estavam no local conseguiram sair. Não houve feridos.

O serviço será normalizado nesta terça-feira (1º). Quem tinha algum serviço agendado para hoje deve contatar com a PF para definir nova data.

Comentários